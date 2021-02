Moskvada Azərbaycan restoranına hücum edən 7 erməniyə hökm oxundu

Moskvanın Nikulinski məhkəməsi Ermənistandan olan 7 miqranta 2 il həbs cəzası verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Moskvada Azərbaycan restoranına hücum edn Artak və Seyran Nikoyan, Armen və Arsen Apriyan, Argişt, Nareq Petrosyan və Razmiq Sahakyan Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsi ilə (bir qrup şəxs tərəfindən silah kimi istifadə olunan vasitələrdən istifadə edərək xuliqanlıq) təqsirli bilinərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilib.

Onlar cəzalarını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəsissəsində çəkəcəklər.

Xatırladaq ki, ötən ilin iyul ayında Moskvada Bratislava küçəsində yerləşən Azərbaycan restoranına hücum olub.

