Paşinyan bunun üçün Bakıdan icazə istəyir - Arutyunyan

Əgər Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ ərazisinə getmək üçün Bakıdan icazə alırsa, bu, onu göstərir ki, artıq heç kimin sualı qalmamalıdır.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirlərlə Ermənistanın Vətən Partiyasından deputat Babken Arutyunyan deyib.

“Əgər bu günə qədər ermənilərin "artsax" və Stepanakert (Xankəndi) ümidləri az olsa da, var idisə, indi onlar da puç oldu. Ermənistan lideri Stepanakertə (Xankəndiyə) getmək üçün İlham Əliyevdən icazə istəyir, bu artıq bütün sualların cavabıdır. Artıq hər şey bitdi”, - deyə erməni deputat qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.