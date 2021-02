ABŞ-da "Facebook" və "Instagram" sosial şəbəkələrinin işində qüsurlar yaranıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Instagram"da istifadəçilərin 55 faizi xəbər lentini görə bilməməkdən, 23 faizi hesaba daxil ola bilməməkdən şikayət edir.

"Facebook"la bağlı isə istifadəçilərin 39 faizi hesaba daxil ola bilməməkdən şikayət edir. Digər şikayətlərin 33 faizi sosial şəbəkənin ümumiyyətlə işləməməsi ilə əlaqədardır.

"Facebook" şirkəti qüsurlarla bağlı hər hansı bir açıqlama verməyib.

