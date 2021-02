Polisin 6 ildir bütün Azərbaycanda axtardığı qadın Tovuzda ələ keçdi

Dələduzluğa görə axtarışda olan qadın 6 il sonra saxlanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, DİN Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2-ci (Dələduzluq; təkrar törədildikdə) və 178.2.3-cü (Dələduzluq; şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə) maddələrinə əsasən, barəsində 31.08.2015-ci il tarixdən axtarış elan edilmiş Astara rayonunun Şahağacı kənd sakini K.Şükürova Tovuz rayonu ərazisində saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.