Ölkədə peyvənd olunanlar daha çox bu yaşda olanlardır - STATİSTİKA

Azərbaycanda yaş kateqoriyaları üzrə peyvənd olunanların statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, yaşı 65-dən yuxarı vətəndaşlardan 1-ci doza peyvəndi qəbul edənlərin sayı 75 762 nəfər, 2-ci doza peyvəndi qəbul edənlərin sayı 1 312 nəfər olub.

50-64 yaşlarında olan vətəndaşlardan 1-ci doza peyvəndi qəbul edənlərin sayı 90 950 nəfər, 2-ci doza qəbul edənlərin sayı 14 638 nəfər olub.

Qeyd edək ki, indiyə kimi 207 mindən çox vətəndaş peyvənd olunub.

