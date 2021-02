Baş Qərargahın açıqlaması hərbi çevrilişə cəhddir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib.

Baş nazir bütün tərəfdarlarını Yerevandakı "Azadlıq" meydanına gəlməyə çağırıb. O, yaxın zamanda canlı yayımla xalqa müraciət edəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanı istefaya çağırıb. Daha sonra Paşinyan Baş Qərargah rəisini vəzifəsindən azad edib.

