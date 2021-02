Güneldən Zaur Kamala SƏRT CAVAB: "Ağzımı açdırma, yoxsa sənin..."

Zaur Kamalın "7 canlı" verilişində müğənni Günel Ələkbərovanın adını çəkməməsi və onu efirimə qoymaram deməsi qarşı tərəfin sərt reaksiyası ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Günel Ələkbərova "Instagram"da canlı yayım açaraq qarşı tərəfə cavab verib. "Mənim mübarək ağzımı açdırma. Sənin haqda elə şeylər danışaram ki, veriliş aparmağı qoy kənara, adama içinə çıxa bilməzsən. Mən hər çağırılan verilişə getmirəm.

Belə də ki, düz etmisən adımı çəkməmisən. Sənin başın üçün deyil mənim adımı çəkəsən".(Big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.