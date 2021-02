Nyu Yorkda yayılmağa başlayan koronavirusun mutasiyaya üğramış yeni növünün müalicəsi zamanı mövcud peyvənd dərmanlarının səmərəsiz qala biləcəyi güman edilir.

Metbuat.az NYT-yə istinadən xəbər verir ki, bu qənaət Kaliforniya Texnologiya İnstitutu və Kolumbiya Universiteti əməkdaşlarının birgə tədqiqatında irəli sürülüb.

Həmçinin Nyu York növündə başqa ölkələrdə, o cümlədən Cənubi Afrika Respublikasında aşkarlanmış mutasiyaların da mövcud olduğu bildirilir.

