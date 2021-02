Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin çoxməqsədli Su-30 qırıcı təyyarəsi paytaxt İrəvanın üzərində manevrlər edib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən etirazçılar bu hadisəni alqışla qarşılayıblar.

Müdafiə Nazirliyi təyyarənin təlim uçuşu gerçəkləşdirdiyini açıqlayıb.

