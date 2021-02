Sevinc Ağasıyeva yeni layihəsini təqdim etdi - "Pray for Ganja" / VİDEO

Səhnə adı Sivva olan bəstəkar-müğənni Sevinc Ağasıyeva yeni layihəsini təqdim edib.

Layihə Gəncə, Bərdə, Xocalı, həmçinin Qarabağda şəhid olan bütün günahsız həmvətənlərimizin ruhuna ithaf olunur. Təsadüfi deyil ki, mahnı və klipin təqdimatı “Xocalı soyqırımı”nın 29-cu il dönümü ərəfəsində baş tutub.

İngilis dilində olan mahnının bəstəkarı Sivva, sözlərin müəllifi isə Ruslan Karslıdır. Aranjeman Samir Şirinova aiddir. Balabanda xalq artisti Əlixan Səmədov, kamançada isə əməkdar artist Elnur Əhmədov ifa edib. Xanım ifaçının duet ortağı “Uşaq Avroviziya mahnı müsabiqəsi”nin iştirakçısı, prezident təqaüdçüsü Fidan Hüseynovadır. Klipdə 2020-ci ilin oktyabrında Gəncədə baş verən qanlı hadisələr obrazlı şəkildə canlandırılıb.

Klipin rejissoru Delee Oruclu, baş prodüseri Samir Şirinov, layihənin rəhbəri isə Ruslan Zeynaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.