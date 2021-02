Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 25-i saat 17:00-a olan məlumatına əsasən əksər rayonlarda yağıntılar kəsib, lakin Lənkəran, Astarada qar yağmaqda davam edir.

Bu barədə Metbuat.az-a Xidmətdən məlumat verilib.

Havanın temperaturu Bakıda 0, Maştağa, Binədə 1, Sumqayıtda 2 dərəcə isti qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.