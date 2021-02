Göyçayda yanan evdə qadın meyiti aşkalanıb

Göyçayda yanan evə qadın meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, bədbəxt Göyçayın Kürdşaban kəndində qeydə alınıb. Birmərtəbədən ibarət olan evdə yanğının söndürülməsi və digər ərazilərə keçməsinin qarşısını dərhal almaq məqsədilə FHN-nin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin üç yanğınsöndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb.

Yanğın zamanı 1934-cü il təvəllüdlü Mahmudova Badam Ağası qızının yanaraq dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev / Metbuat.az

