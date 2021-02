"İctimaiyyəti təxribatlara getməməyə və hakimiyyətin saxlanılmasına yönəlmiş istənilən addımdan çəkinməyə çağırırıq".

Bu barədə polis zabitlərin birgə bəyanatında qeyd olunub.

"Hazırkı durumun yeganə həlli hakimiyyətin istefasıdır", - bəyanatda vurğulanıb.

Məlumata görə, onu 5 general və 25 polkovnik imzalayıb. İmzalayanlar arasında hazırda qurumda işləyənlərlə yanaşı ehtiyatda olan zabitlər də var.

///Report

