“Ermənistandakı hadisələrin inkişafından narahatam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde öz tvitter hesabında yazıb.

O bildirib ki, bütün tərəfləri sülh yolu ilə hərəkət etməyə çağırır:

“Vəziyyət zorakılıq olmadan həll olunmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.