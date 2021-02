"Əxlaqlı yaşamaq lazımdır" - Pərvin Abıyeva / FOTO

“Son günlər intiharların sayı artır, çünki insanların psixologiyası yerində deyil. İnsanların həyatını qaraldırsınız. Mədəni və əxlaqlı yaşamaq lazımdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Pərvin Abıyeva “İnstaqramda” açdığı canlı yayımda deyib.

Aktrisa izləyicisinin "İtmişdi və yenidən gəldi" sözlərinə əsəbləşib: "Mənim dalımca danışaraq günahlarımı azaldırsınız. Kim nə həyat istəyir, yaşayır, öz işidir. Ətrafımda o qədər dalımca danışan insanlar var ki... Sadəcə onlardan uzaqlaşıram. Heç vaxt heç kimə söyüş söymürəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.