Rusiya ptrezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon söhbəti olub.

Metbuat.az Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, telefon danışığı zamanı Ermənistandakı vəziyyət müzakirə olunub.

"Putin Ermənistanda qayda-qanun və sakitliyi qoruyub saxlamağın, vəziyyəti qanun çərçivəsində sahmana salmağın vacibliyini qeyd edib, bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb", - xidmətin məlumatında deyilir.

