Azərbaycan Premyer Liqasının 17-ci turu çərçivəsində keçirilən "Qarabağ" - "Səbail" görüşünə Ağdam klubunun futbolçuları meydana Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünü anmaq üçün xüsusi formalarda çıxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, formanın kürəyində #JusticeforKhojaly (Xocalıya ədalət), qolunda isə 613 rəqəmi (Xocalı soyqırmı qurbanlarının sayı) yazılıb.

