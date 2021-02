Xalq artisti Brilyant Dadaşovanın bacısı, tanınmış müğənni Lalə Dadaşova tanınmaz hala düşüb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin sosial şəbəkədə yayılan görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Bəzi izləyicilər Dadaşovanın ağır xəstəliyə yoluxduğunu iddia ediblər.

