Ermənistan 10 noyabrda Bakıya raket atıb - SENSASİON AÇIQLAMA

Rus hərbi ekspert Aleksandr Mixaylovski "Moskovski Komsomolets" nəşrinə verdiyi müsahibədə sensasion açıqlama verib.

Metbuat.az Virualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, o, 10 noyabrda Ermənistanın Bakıya tərəf tərəf atdığı raketin zərərsizləşdirildiyini deyib.

"Biz indi Azərbaycan ərazisinə neçə raket atıldığını təxmin edə bilmərik. Bakıda bir nömrə, Yerevanda isə digər nömrə deyilir. Fikrimcə - söhbət onlarla raketin atılmasından gedir. Ən məşhuru "Elbrus" raketinin Gəncə şəhərinə atılmasıdır. Bir çox raket ələ keçirildi. Və bu, şübhəsiz ki, zərbələrin bir hissəsini dəf edə bilən Azərbaycanın raket əleyhinə müdafiə sistemidir. 10 noyabrda Bakıya tərəf atılan bir və ya daha çox raket zərərsizləşdirildi. Hədəfə nə qədər raket atıldığından asılı olmayaraq, bir dənəsi də Azərbaycanın paytaxtına düşmədi. Bu əsas məqamdır", - o deyib.

Mütəxəssis Azərbaycanın Rusiyanın S-300PMU-2 zenit raket sistemləri və modernləşdirilmiş Sovet S-125TM2 ilə silahlandığını da qeyd edib.

“Onların zabitləri də bizdən öyrənirlər, zenit topçularımızla ikitərəfli və beynəlxalq təlimlərdə iştirak edirlər. Və özlərini də göstərdilər. Düşünürəm ki, əsas məsələ budur", - A. Mixaylovski vurğulayıb.

