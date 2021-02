Mançester və Brayton şəhərlərində "Xocalıya ədalət!" tələbi ilə lövhələr yerləşdirilib - FOTO

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ərəfəsində "Xocalıya ədalət!" tələbinin dünyanın müxtəlif ölkələrində nümayiş olunması davam etdirilir.

Komitədən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu dəfə Britaniya-Azərbaycan İcmasının sədri Fəridə Pənahovanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət!" tələbinin əks olunduğu lövhələr ölkənin Mançester və Brayton şəhərlərində yerləşdirilib. Erməni silahlı birləşmələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırıma diqqəti cəlb etmək məqsədilə lövhədə https://justiceforkhojaly.org/ portalı da göstərilib.

Hər iki şəhərdə "Xocalıya ədalət!" tələbinin iki həftə ərzində nümayiş olunması nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.