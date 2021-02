ATƏT-in hazırkı sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde yaxın vaxtlarda Azərbaycana və Ermənistana səfər etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında deyib.



Ann Linde bildirib ki, səfər zamanı ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra regiondakı vəziyyətlə tanış olmağı planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.