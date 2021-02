Nazirlikdən AÇIQLAMA - Əgər pensiyaçı 12 ildən çox yaşayırsa... - VİDEO

Ölkə üzrə kişilər üçün pensiya yaşı 65, qadınlar üçün isə 62 yaş müəyyən edilib. Vətəndaşın topladığı sığorta kapitalı 12 il müddətinə bölünərək ona geri qaytarılır. Bəzi vətəndaşlar isə 12 ildən artıqdır ki, pensiya alırlar.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, 90 yaşdan yuxarı pensiya alanlar da az deyil.

Həmin vətəndaşlar ömürlərinin sonuna qədər pensiya ala biləcəklər. Bəs bu kapital necə formalaşır?

Azərbaycanda pensiyaçıların 54 faizi artıq 12 ildən çoxdur ki, pensiya alır. Ölkə üzrə uzunömürlü insanların sayının artması onların pensiya təminatına da təsir edir.

Hər bir vətəndaşın topladığı sığortahaqqının ona 12 il müddətində ödənməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bəzi vətəndaşlar isə pensiyaya çıxdıqdan sonrakı müddətdə 12 ildən çox müddətdə pensiya alırlar. Bu insanların topladıqları pensiya kapitalı bitsə də, onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam edir. 12 ildən artıq pensiya alanlar arasında yaşa görə pensiyaya çıxanlar daha çoxdur. Bu isə ölkə üzrə uzunömürlülük yaş həddinin artması ilə əlaqədardır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya siyasəti və fərdi uçota nəzarət şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov pensiya kapitalı toplayıb dünyasını dəyişən vətəndaşların yığdıqları kapitalın necə bölüşdürülüdüyü məsələsinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, heç kimin staj dövrü və topladığı vəsait itmir.

Elnur Abbasovun sözlərinə görə, hazırda ölkə üzrə 142 min nəfərə yaxın vətəndaşa ailə başçısını itirməyə görə pensiya verilir. Onlara təyin edilən pensiya ailə başçılarının illərdir yığdıqları kapital hesabına təmin edilir.

