Xocalı soyqırımının 29 ili tamam olur. Xocalı sakini Gülayə Orucova Xocalıda başına gələn müsibətlərdən, əsirlik xatirələrindən, meşədə donan nəvəsindən, qayadan özünü atan oğlundan danışıb.

Metbuat.az həmin videomaterialı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.