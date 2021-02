Bakının Heydər Əliyev prospektində - aeroport şossesində, şəhər istiqamətində (Milli Aviasiya Akademiyasının yaxınlığında) yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu səbəbdən həmin yerə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.