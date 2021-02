Xaçmaz rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri İnqilab Musayev xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, İ.Musayev xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduğu üçün o, Xaçmaz rayon Polis Şöbəsinə aparılıb. Onun barəsində protokol tərtib edilib.

Xəbəri Xaçmaz rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri İ.Musayev təsdiqləyib. O, bildirib ki, polis əməkdaşları onunla profilaktik söhbət aparıb. Sonra o, sərbəst buraxılıb.

