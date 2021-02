Bəşəriyyətə qarşı bu cinayəti unutmadıq, unutmayacağıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Nazir yazıb: "29 il əvvəl Xocalıda vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq. Bəşəriyyətə qarşı bu cinayəti unutmadıq, unutmayacağıq".

