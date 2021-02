Dini mərasimlər və toyların bərpası ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib.

O bildirib ki, toy və yas mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilməsi Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın səlahiyyətindədir:

"Həmin qurum mütəxəssislərin pandemiya ilə bağlı rəyini nəzərə alaraq mərasimlərin keçirilməsi barədə qərarlar qəbul edəcək". (Trend)

