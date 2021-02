Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı səsləndirilən iddialara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahmar Mövsümov "Report"a açıqlamasında bildirib ki, bununla bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur.

"Əgər elə bir məlumat olarsa, onunla bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək", - prezidentin köməkçisi bildirib.

