Rusiyanın Leninqrad vilayətinin Şlisselburq şəhərində yerləşən "Bakı” kafesində atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma nəticəsində 39 yaşlı azərbaycanlı Qabil Rəşidov öldürülüb.

Onun Lənkəran şəhərinin Hirkan qəsəbəsindən olduğu bildirilir. Q.Rəşidov xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Rusiya polisinin verdiyi məlumata görə, tərəflər arasında mübahisəyə ərazidə qar təmizlənərkən kafenin reklam lövhəsinin bağlanması səbəb olub. (Axar.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.