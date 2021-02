Şuşada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Şuşadakı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayanıb, soyqırım qurbanlarının xatirəsi anılıb.

