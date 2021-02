Mərhum Xalq artisti Rübabə Muradovanın qızı Şahnaz Bəşirova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qafqazinfo”ya mərhumun yaxınları məlumat verib.

67 yaşlı Şahnaz Bəşirova ürəktutmadan vəfat edib.

Qeyd edək ki, Xalq artistinin Şahnaz Bəşirovadan başqa Qəmər adlı qızı var.

