Seymur Həzinin saxlanılmasının SƏBƏBİ bilindi - DİN-dən AÇIQLAMA

Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzinin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirib ki, AXCP üzvü bu gün “Ana harayı” abidəsini ziyarət edən zaman ona yaxınlaşaraq sual verən blogerə qarşı nalayiq ifadələr işlədib:

“Bundan sonra blogerin müraciəti əsasında Seymur Həzi polis bölməsinə aparılıb. Orada onunla profilaktik söhbət aparıldıqdan sonra izahatı alınaraq sərbəst buraxılıb”.

