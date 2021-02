Beşiktaş böyük hesabla qalib gəldi

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə üç qarşılaşma baş tutub.

“Gənclərbirliyi” “Yeni Malatyaspor”la, “Konyaspor” isə “Qaziantep”lə qarşılaşıb. Hər iki oyun heç-heçə yekunlaşıb.

“Beşiktaş”ın bu turdakı rəqibi “Dənizlispor” olub. İstanbul təmsilçisi doğma meydanda darmadağınla qalib gəlib.

Türkiyə Super Liqası

27-ci tur

26 fevral

Gənclərbirliyi – Yeni Malatyaspor 1:1

Qol: E.Özbir, 60-öz qapısına – Tetteh, 34.

Konyaspor – Qaziantep 0:0

Beşiktaş – Dənizlispor 3:0

Qol: Larin, 22. Abubakar, 38. Lyayiç, 39.

27 fevral

14:30 Hatayspor – Ankaragücü

14:30 Fatih Karagümrük – Alanyaspor

17:00 Antalyaspor – Başakşəhər

17:00 Rizəspor – Sivasspor

20:00 Qalatasaray – Ərzurumspor

28 fevral

17:00 Göztəpə – Kasımpaşa

20:00 Trabzonspor – Fənərbaxça

