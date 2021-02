Vətən müharibəsində itkin düşən polkovnik-leytenant Sadıqov Yaşar Füzuli oğlunun şəhid olduğu müəyyənləşib.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, 46 yaşlı zabitimizin nəşi Murovdağ istiqamətində aparılan axtarışlar nəticəsində tapılıb.

Şəhidimiz doğulduğu Füzulinin Bala Bəhmənli kəndində torpağa tapşırılacaq.

