Azərbaycanda bu ilin yanvar-fevral aylarında elektron qaydada 6 697 nəfərə sosial müavinət təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların 53,2%-i kişi, 46,8%-i isə qadındır.

