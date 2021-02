Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 113 991 689 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın onlayn statistikasında qeyd olunur.

Virusdan 2 529 421 xəstə ölüb, 89 544 725 nəfər sağalıb.

Avropada 33 887 575, Şimali Amerikada 33 424 479, Asiyada 24 868 798, Cənubi Amerikada 17 851 643, Afrikada isə 3 907 368 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (29 136 912 nəfər), Hindistan (11 079 979 nəfər), Braziliya (10 457 794), Rusiya (4 223 186 nəfər) və Böyük Britaniyadır (4 163 085 nəfər).

Türkiyədə 2 683 971, İranda 1 615 184, Gürcüstanda 270 137, Ermənistanda isə 171 510 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Sərhəd qonşularımız arasında koronavirusdan ən çox ölüm ardıcıl olaraq Rusiyada (85 304 nəfər), İranda (59 899 nəfər) və Türkiyədədir (28 432 nəfər).

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 233 989 nəfərin 3 213-ü ölüb, 228 479-u sağalıb.

