Ferma sahibi çobanı armud gətirməyə göndərdi, arvadını... - Çardaqda ŞOK OLAY

Ağstafa rayonunda arvadını və onunla yataqda olan ferma sahibini güllələməkdə təqsirləndirilən 1961-ci il təvəllüdlü Misir İbrahimovun məhkəməsi başa çatıb.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, Misir İbrahimov çoban işlədiyi Ağstafa rayonu Qarayazı qəsəbəsində Sakit Nəsibova məxsus fermada onunla birlikdə yemək yeyib, spirtli içki qəbul edib.

Daha sonra Sakit Nəsibov onu armud gətirmək üçün kəndə göndərib. Misir İbrahimov fermada arvadı Şərifə Həməşayevanın Sakit Nəsibovla tək qalaraq yaxın münasibətdə olmasından şübhələnib. Bu səbəbdən yolun yarısından geriyə qayıdıb, fermadakı üstü örtülü, kənarlarının bir tərəfi bağlı, digər tərəfi açıq olan çardağa baxıb. Çarpayıda arvadının yarıçılpaq şəkildə Sakit Nəsibovla uzandığını görüb.

O, fermada yaşadığı otağa gedib və otaqdan tüfəngi götürüb. Sonra Şərifə Həməşayeva və Sakit Nəsibovun olduğu yerə gəlib. Çarpayıda uzanıqlı vəziyyətdə olan Sakit Nəsibova bir neçə metr məsafədən tüfəngin lüləsini tuşlayaraq ona namusuna sataşdığını bildirib və atəş açıb. Sakit Nəsibov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Misir İbrahimov daha sonra həmin çardaqda stolun kənarında dayanan arvadı Şərifə Həməşayevanın qarın nahiyəsinə atəş açıb. Arvadının qan axmasından öləcəyini düşünüb və onu yaralı vəziyyətdə qoyaraq gedib.

Şərifə Həməşayeva Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. İxtisaslı tibbi yardım göstərilməsi nəticəsində onun həyatı xilas edilib.

İstintaq orqanı tərəfindən Misir İbrahimovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) və 29,120.2.7-ci (iki və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd) maddələri ilə ittiham elan edilib.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Misir İbrahimov 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Hökmdən narazı qalan zərərçəkmiş Sakit Nəsibovun hüquqi varisi tərəfindən apelyasiya şikayəti verilib. Hüquqi varis cinayət işinin yenidən araşdırılması ilə ibtidai istintaqa göndərilməsini xahiş edib.

Apelyasiya şikayəti onunla əsaslandırıb ki, Misir İbrahimovun cinayəti ittihamda göstərilən niyyətlə deyil, gizlədilən alçaq niyyətlə əlaqədardır.

Onun sözlərinə görə, zərərçəkmiş şəxs Şərifə Həməşəyevanın ifadəsində göstərildiyi kimi Misir İbrahimovun Sakit Nəsibovu vurması hadisə gününədək olan davamlı mübahisələrdən irəli gəlib: "Məhkəmə zərərçəkmiş şəxsin deyil, təqsirləndirilən şəxsin fərqli ifadələrinə istinad edərək cinayətin motivini ibtidai istintaq tərəfindən verildiyi kimi təsdiq edib. Əslində isə zərərçəkmiş şəxs doğru danışıb, əvvəldən sona kimi ifadəsini eyni cür, dəyişdirmədən verib".

Hüquqi varis şikayətinin sonunda təqsirləndirilən şəxsə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini istəyib.

Bu şikayətə Gəncə Apelyasiya Məhkəməsində baxılıb və sonda qərar elan edilib. Zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi tərəfindən verilən şikayət təmin olunmayıb.

Bu qərardan narazı qalan zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi kasasiya şikayəti verib. Onun kasasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib.

Şikayət araşdırılması üçün hakim İlqar Qılıcovun icraatına verilib.

Yaxın günlərdə kasasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başlanacaq.

