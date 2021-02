Müğənni Zamiq Hüseynov övladının yeni fotosunu İnstaqram izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi 1 yaşlı Zeynin şəklinə "Allah bütün balaları xoşbəxt etsin, olmayanlara övlad qismət etsin. Allah bütün övladları sağlam və bəxtini gözəl etsin" qısa şərhini yazıb.

Zamiqin paylaşımına 15 mindən çox bəyəni gəlib. (axsam.az)

