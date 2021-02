Sosial şəbəkələrdə yayılan video kəskin şəkildə tənqid edilib.

Metbuat.az milli.Az-a istinadla bildirir ki, kadrlarda marketə maskasız daxil olan qadının ona etiraz edildiyini gördükdə iyrənclik etməsi əks olunub.

Cənubi Afrikada lentə alınan olayda marketdə iyrənclik edən qadın sərt şəkildə tənqid olunub. Belə ki, qadın niyə maska taxmamısınız iradına fərqli şəkildə reaksiya verib. O, alt paltarını çıxararaq maska formasında başına keçirib.Həmin görüntüləri təqdim edirik:

