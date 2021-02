Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edənlər ikinci sutkanı ölkə parlamentinin qarşısında quraşdırdıqları çadır düşərgədə keçiriblər.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, çadırlarda ümumilikdə 20-30 nəfər var.

Polis əməkdaşları çadır düşərgəsi quraşdırılan əraziyə giriş-çıxışı bağlayıb.

Gündüz saatlarında istefa tələb edənlər mitiniq keçirəcək.

