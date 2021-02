İran bir sutka ərzində uranı 60%-ə qədər zənginləşdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Əli Əkbər Salehi deyib.

“Bəli, bizim belə potensialımız var. Əgər əmr verilsə, əlimizdəki imkanlarla 24 saat ərzində hərəkət edə bilərik”, - deyə o bildirib. (axar.az)

