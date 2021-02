ABŞ Prezidenti Co Bayden Birləşmiş Ştatların Suriyadakı son aviazərbələri fonunda İrana “ehtiyatlı olmağı” tövsiyə edib.

Metbuat.az-ın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu sözləri o, jurnalistlərə müsahibəsində səsləndirib.

Suriyadakı son bombardmanla ABŞ-ın İrana nə kimi siqnal göndərmək istədiyi ilə bağlı jurnalistlərin sualına Bayden - “Cəzalandırılmamış şəkildə addım ata bilməyəcəksiniz”, - deyə cavabını verib: “Ehtiyatlı olun”.

