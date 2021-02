Ermənistanın Silahlı Qüvvələrinin bütün bölmələri ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan və hökumətin istefası haqqında tələbi dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müxalifət liderlərindən biri Qeqam Manukyana istinadən "İnterfaks" agentliyi bildirib.

Lakin informasiya hələ rəsmi olaraq təsdiqlənməyib.

Daha əvvəl Paşinyan Baş Qərargah rəisinin istefası barədə təklifi yenidən prezidentə göndərib.(“Report”)

