Abşeron rayonunda gənc oğlan intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ceyranbatan qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, 20 yaşlı M.Məmmədhəsənov özünü yaşadığı evdə asıb. İntiharın dəqiq səbəbləri məlum deyil.

M.Məmmədhəsənovun bir neçə gün əvvəl sevdiyi qızdan ayrıldığı, bu gün isə qzın başqa biri ilə nişanlandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. //Report.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.