Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi, ürək-damar cərrahı, professor Kamran Musayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Türkiyədə ali təhsil alan 20 yaşlı qızı Dilay Musayeva qəfildən vəfat edib.

Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan verilən məlumata görə, tanınmış həkimin qızı ürək tutmasından həyatını itirib.

