"Eurovision" təmsilçilərimizdən olan Safura Əliyevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Safura qızının yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Foto izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Safurə Əliyeva mərhum Energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə qurub. Onun bu evlilikdən üç övladı var. (big.az)

