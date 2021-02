Paşinyanın evinə girən azərbaycanlı haker DANIŞDI - VİDEO

44 günlük "Vətən müharibəsi" dövründə hərbçilərimizlə yanaşı, informasiya müharibəsində peşəkar mütəxəssislərimiz də uğurlu fəaliyyət göstəriblər. Belə şəxslərdən biri də Rəşad İbrahimovdur. O, İrəvanda yerləşən kafelərin birində Dövlət himnimizi səsləndirib. Metbuat.az xəbər verir ki, Baku Tv Rəşadın fəaliyyəti ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb. Reportajda Rəşad İbrahimov informasiya müharibəsində Ermənistana vurduğu zərbələrdən danışır. Ətraflı aşağıdakı videoreportajdan tanış ola bilərsiniz:

