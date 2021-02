Gəncə şəhərində yaşayan müğənni Rəhim Quliyev qəfildən ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumata əsasən, sənətçinin səhəti anidən pisləşib və həyatını itirib.



Rəhim Quliyev müğənniliklə yanaşı xanəndəlik tədrisi də keçirdi. Mərhum Gəncə Musiqi Kollecinin müəllimi olub.(bakuws)

