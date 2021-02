Türkiyədə koronavirusla bağlı bu günə olan vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az-ın Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu gün 66 nəfər pandemiyanın qurbanı olub.

Gün ərzində 109 min 639 koronavirus testi aparılıb, onlardan 8 min 424-ü müsbət çıxıb.

Ağır xəstə sayı 1191-dir. 6 min 511 nəfərin koornavirus müalicəsi tamamlanıb və onlar sağalıb. Bununla sağalanların ümumi sayı 2 milyon 572 min 234-ə çatıb.

