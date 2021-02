Lökbatan qəsəbəsi ərazisindəki “Meyvəli” bazarında yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın ərzaq mağazalarının birində qeydə alınıb.

Artıq əraziyə yanğınsöndürənlər cəlb olunub, yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər görülür.

Yanğının miqyası və digər təfərrüatlar barədə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.